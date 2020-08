Controlli a tappeto da Civitavecchia a Ladispoli: alcuni non rispettano le norme anti-Covid (Di mercoledì 26 agosto 2020) Proseguono incessantemente i Controlli, da parte della Polizia di Stato, per il contrasto della diffusione dell’infezione da Coronavirus. Nel corso dell’ultimo weekend sono stati svolti mirati servizi lungo tutto il litorale da Civitavecchia a Ladispoli. Complessivamente sono state identificate nr. 236 persone, nr. 2 denunciate alla competente Autorità Giudiziaria in particolare per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi sono state elevate anche 20 sanzioni amministrative a carico di soggetti non ottemperanti alle disposizioni governative per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Si rammenta che, secondo le ultime disposizioni emanate dal Governo, coloro che provengono: a)dai paesi extraeuropei nonché dalla Romania e dalla Bulgaria hanno obbligo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

