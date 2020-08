Conferenza stampa Rrahmani: «In difesa posso giocare in tutti i ruoli. Napoli grande squadra» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il nuovo acquisto del Napoli Amir Rrahmani si è presentato in Conferenza stampa Dal nostro inviato Emanuele Catone – Amir Rrahmani, nuovo difensore del Napoli arrivato dall’Hellas Verona, si è presentato in Conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro. NUMERI SCORSA STAGIONE – «Non mi aspettavo quei numeri, forse sono dipesi anche da come giocavano a Verona. Sono un difensore aggressivo, forte nel gioco aereo. Penso che queste siano le mie caratteristiche». RUOLO – «Col Verona ho giocato a 3, anche con la Dinamo Zagabria. Con altre squadre e in Nazionale ho giocato anche a 4, quindi non è un problema per me con quale modulo giochiamo. Ho giocato 7 partite in Europa League ... Leggi su calcionews24

