Cloaca Massima, ritrovati dalla Polizia 3 cani abbandonati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Proseguono le attività di monitoraggio e gli interventi a contrasto del degrado lungo il fiume Tevere da parte degli agenti del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale. E' di ieri pomeriggio l'ultimo intervento sulla banchine del fiume, all'altezza della Cloaca Massima, per consentire il ripristino del decoro nell'area dove gli operanti hanno rinvenuto 3 cani di grossa taglia, in evidente stato di abbandono che sono stati affidati alle cure di un'apposita unità della Pet in Time.

E’ di ieri pomeriggio (martedì 25 agosto) l’ultimo intervento sulla banchine del fiume, all’altezza della Cloaca Massima, per consentire il ripristino del decoro nell’area dove gli operanti hanno ...

