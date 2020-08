Case a 1 euro: ecco come e dove è possibile acquistarle (Di mercoledì 26 agosto 2020) Comprare una casa al costo simbolico di un euro? In Italia si può, ma c’è bisogno di alcune garanzie senza la quale non si può aderire al progetto Fonte foto: (Pixabay)Il progetto “Case ad un euro“, sembrava l’ennesimo caso di una bella idea destinata a scomparire con il proprio progetto. Invece, dopo qualche settimana di silenzio in merito, l’argomento è tornato di nuovo in auge. Questo è stato possibile grazie ad un bando ufficiale pubblicato dal Comune di Taranto, e successivamente con un’altra pubblicazione: quella del Comune di Fabbriche di Vergemoli, di un annuncio che prevedeva un investimento di carattere milionario, per la ristrutturazione di alcuni immobili presenti nei territori di Vergemoli e Fabbriche di Vallico. In ... Leggi su chenews

Corriere : Case a 1 euro: in Garfagnana un borgo fantasma apre 40 cantieri. Richieste da tutto il mondo - simfin76 : @PeppinInter 1: sai a uno che guadagna 1 mld di euro cosa gli frega dei vantaggi fiscali in Italia 2: ha case il al… - rep_napoli : Falsa eredità, sequestrati terreno e case da un milione di euro [aggiornamento delle 11:30] - Investireoggi : Come funziona il progetto Case a 1 euro e dove comprare - MosulEye : Case in vendita a 1 euro: la rinascita di Sambuca di Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Case euro Come funziona il progetto Case a 1 euro e dove comprare InvestireOggi.it Consorzi, Giovannella Riccobono: “Il controllo del Comune di Ardea su questo territorio è completamente assente”

Vent’anni fa, quando sono venuta a vivere ad Ardea, mi sono innamorata della zona ed ho acquistato la mia prima piccola villetta. Oggi, 26 agosto 2020, ho voluto fare una piccola ricerca di mercato e ...

Icardi dichiara amore al Psg:”La scelta migliore della mia vita”

In casa PSG è tempo di pensare al futuro ed il primo a farlo è Icardi, riscattato dall’Inter il giocatore argentino ha avuto uno sostanzioso aumento d’ingaggio, percependo la bellezza di 12 milioni di ...

Vent’anni fa, quando sono venuta a vivere ad Ardea, mi sono innamorata della zona ed ho acquistato la mia prima piccola villetta. Oggi, 26 agosto 2020, ho voluto fare una piccola ricerca di mercato e ...In casa PSG è tempo di pensare al futuro ed il primo a farlo è Icardi, riscattato dall’Inter il giocatore argentino ha avuto uno sostanzioso aumento d’ingaggio, percependo la bellezza di 12 milioni di ...