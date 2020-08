Casciello (FI): “Scuola, debacle per la sinistra. Chiesta apertura post elezioni” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Cresce l’incertezza sull’apertura dell’anno scolastico. Si apprende che l’Anci Campania ha proposto al Governo e al Ministro Azzolina di derogare l’inizio delle lezioni scolastiche in Campania, posticipandole a dopo le elezioni. Così il parlamentare Gigi Casciello, Deputato di Forza Italia, componente della Commissione cultura alla Camera e tra i fondatori di Voce Libera: “I sindaci sono giustamente preoccupati e di più lo è il centrosinistra che teme il caos e un crollo del consenso di De Luca smascherato nella sua inefficienza. E’ evidente che negli istituti scolastici campani dove e se non sarà possibile garantire la sicurezza agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non ... Leggi su anteprima24

