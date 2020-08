Cade in bici e finisce sulla provinciale Sarnico, grave giovane di 15 anni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non è riuscito a controllare la bicicletta su una strada molto ripide: grave un ragazzo di Sarnico di 15 anni caduto dalla sua due ruote. Leggi su ecodibergamo

Non è riuscito a controllare la bicicletta su una strada molto ripide: grave un ragazzo di Sarnico di 15 anni caduto dalla sua due ruote. Un ragazzino di 15 anni, residente a Sarnico, è caduto mentre ...Dopo i 23 chilometri di pista ciclabile, i cui lavori sono già iniziati lunedì, il Comune di Siracusa annuncia il decreto di finanziamento per altri 3 corridoi da percorrere in sella alle biciclette.