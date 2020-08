Bergamo, sta collegando la corrente: muore fulminato giostraio 28enne (Di mercoledì 26 agosto 2020) commenta Un giostraio di 28 anni è morto fulminato da una scarica da 380 volt che lo ha ucciso sul colpo mentre collegava la sua roulotte alla cabina dell'elettricità pubblica. Il tragico incidente è ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : Il piccolo Enzo, 9 anni, sta combattendo la sua battaglia personale ma non voleva rinunciare al suo grande sogno: e… - poliziadistato : I sogni a volte si avverano e così è stato per Enzo 9 anni che sta conducendo, con grande coraggio, una personale b… - stepadpv : RT @MediasetTgcom24: Bergamo, sta collegando la corrente: muore fulminato giostraio 28enne #giostraio - MediasetTgcom24 : Bergamo, sta collegando la corrente: muore fulminato giostraio 28enne #giostraio - GliEhuilibri : @DocStrowman Spiaze,ma il migliore sta a Bergamo. -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo sta

TGCOM

Ha perso nel giro di dieci giorni il padre e la madre, entrambi uccisi dal Coronavirus. Carlo Chiodi, figlio della coppia, come accaduto a tanti famigliari delle vittime di Covid-19 nel momento in cui ...Si è tenuta alle ore 10:30 la prima delle due Messe presiedute dal vescovo Francesco Beschi, in occasione della festa di Sant’Alessandro in quel di Bergamo. Il monsignor ha rivolto il proprio pensiero ...