Barcellona, Trincao si presenta: “Vorrei che Messi restasse” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Non poter giocare con Messi? Non ho ancora parlato con Koeman. Per quel che riguarda Messi ovviamente vorrei che restasse, ma non posso dire niente, vediamo cosa succederà. Non so cosa succederà, io sono qua per aiutare la squadra e per crescere ancora”. Queste le parole d’auspicio di Francisco Trincao, nuovo acquisto del Barcellona e presentato questa mattina in una conferenza stampa ufficiale. Leggi su sportface

Mentre tutto il mondo del calcio si chiede quale sarà il destino di Leo Messi dopo la decisione di dire addio al Barcellona, il club catalano ha ufficializzato un colpo di mercato in entrata. Si tratt ...

RIVOLUZIONE - Chiamatelo Ronald l'epuratore: Koeman sta smantellando il Barcellona

Ha iniziato informando Suarez che non avrebbe più fatto parte del progetto. Poi ha chiamato Rakitic, Vidal e Umtiti comunicandogli la stessa cosa. Al Barcellona, insomma, è iniziata la rivoluzione e K ...

