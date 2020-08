9 Monkeys of Shaolin: Data di uscita, dettagli e nuovo Trailer (Di mercoledì 26 agosto 2020) Buka Entertainment e Ravenscourt sono felici di annunciare che il gioco beat ‘em up, 9 Monkeys of Shaolin farà parte della line-up di Koch Media durante l’edizione digitale della Gamescom. Il gioco sarà disponibile il 16 ottobre 2020 per PlayStation 4,Microsoft Xbox, Nintendo Switch e PC in versione fisica e digitale. Se conosci il nemico e conosci te stesso, non devi temere il risultato di cento battaglie. Se conosci te stesso ma non il nemico, per ogni vittoria ottenuta subirai anche una sconfitta. Se non conosci né il nemico né te stesso, soccomberai in ogni battaglia.– Sun Tzu, L’arte della guerra9 Monkeys of Shaolin segna una vera rinascita dell’iconico genere del brawler vecchia scuola. Se, da bambino, ti sei divertito per ore e ore a con i giochi beat ... Leggi su gamerbrain

