Vaccino contro l'influenza: Galli consiglia di farlo presto (Di martedì 25 agosto 2020) Vaccino contro l'influenza, sarebbe meglio farlo il prima possibile. A parlare è Massimo Galli, infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano. In un'intervista al Corriere della Sera l'esperto parla dell'aumento dei contagi da Covid-19, sottolineando che non c'è nulla di paragonabile alla prima ondata di Coronavirus.I nuovi contagi riguardano soprattutto i giovani (ed è ovvio visto che i tamponi si fanno soprattutto a loro) che raramente vanno incontro a una malattia grave. Anzi, spesso sono asintomatici. Il problema è che diventano un serbatoio di infezione e possono spargere il virus alla vecchia zia, per dire. Ma non vanno demonizzati.L'infettivologo spiega che è giunto il momento di capire cosa riaprire e come riaprire, intervenendo sia in merito ... Leggi su blogo

ilfoglio_it : Le invettive di Vasco Rossi contro i negazionisti. La prudenza suggerita da Fedez. La rivolta pro mascherina sul va… - lucianonobili : Tutto il mio disprezzo ai #novax che tornati ad alimentare una campagna infame contro chi è impegnato a salvare vit… - rtl1025 : ?? Se il #vaccino risulterà efficace l'#Australia lo produrrà e lo distribuirà gratuitamente. Lo ha affermato il pri… - Chancione : Le case farmaceutiche annunciano l'inizio della ricerca per un vaccino contro la prostatite. @Soppressatira - FabyDeMar : RT @Antonio79B: 'Un buon ricercatore deve avere enorme curiosità, tenacia e una grande onestà. Se una sua scoperta gli sembra troppo bella… -