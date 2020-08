Suarez Juventus, il bomber in lista cessioni: è corsa a due nell’affare (Di martedì 25 agosto 2020) Suarez Juventus – La Juventus adesso sembrerebbe alla ricerca di una prima punta: dopo aver manifestato la volontà di volersi sbarazzare di Higuain parte il toto-nome per chi dovrà prendere il posto dell’argentino. Tra questi c’è Luis Suarez: il centravanti del Barça non rientrerebbe più nei piani dei catalani, adesso è corsa a due nell’affare. Suarez Juventus: Paratici osserva, Ajax in pole Luis Suarez sarebbe stato messo sul mercato dal Barcellona: secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sky Sport”, Koeman, nuovo tecnico del club catalano, avrebbe di fatto scaricato l’ex Liverpool con l‘Ajax che sarebbe adesso in pole. Leggi anche: Icardi ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : [QS] Juventus, la tentazione per l'attacco è Suarez ?? - PeppeSimonett : @Zeno45740934 @J_Mercato Se ero dentro il Consiglio della Juventus non stavo scrivendo nulla sulla Juve. Perché da… - pccpla : RT @calciomercatoit: ??#Cavani e #Suarez insieme: doppio colpo a costo zero se #DiegoCosta va al #Milan?? ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ??#Cavani e #Suarez insieme: doppio colpo a costo zero se #DiegoCosta va al #Milan?? ?? #CMITmercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, Suarez ha già chi lo corteggia: “Per lui porte spalancate” -