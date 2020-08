Riunione di famiglia finisce in tragedia in Australia, padre uccide figlio e fidanzata di 19 anni (Di martedì 25 agosto 2020) Riunione di famiglia finisce in tragedia in Australia. Il dramma si è consumato in una fattoria nel sud-est dello stato dell’Australia Meridionale. Le vittime sono Chelsea Ireland e Lukasz Klosowski, entrambi 19 anni, uccisi nella proprietà del padre del ragazzo. Dopo aver trascorso una serata insieme, alla presenza delle rispettive compagne, pare che padre e figlio abbiano iniziato a litigare fino alla tragedia. Doveva essere una tranquilla Riunione di famiglia dopo anni di lontananza tra padre e figlio, ma la cena si è trasforma in dramma quando il padre ha aggredito il ... Leggi su limemagazine.eu

GiulioWolfe : @JaiFournier Questa riunione di famiglia è degna del miglior Verdone - fulvio00437713 : @GaleazzoViscont @Mark3895 @sunday_ky @marifcinter Insisti con sta cazzata, sei azionista? Alla prima riunione vai… - fanpage : Riunione di famiglia finisce nel sangue - notizieit : #Australia, padre uccide figlio e nuora di 19 anni - maravjade : MA CHE DIAVOLO È? UNA RIUNIONE DI FAMIGLIA? -