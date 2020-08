Notte di paura a Forcella: 35enne accoltellato al petto (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – paura nella Notte a Forcella, dove un 35enne di origini senegalesi è stato colpito da una coltellata al petto. Poco chiare per ora le dinamiche dell’agguato, con una prima ricostruzione fatta direttamente dalla vittima. L’uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da due sconosciuti che lo hanno prima insultato e successivamente colpito senza alcun motivo. La vittima si è quindi recata autonomamente al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini per chiedere assistenza. Dopo aver constatato che il fendente non aveva leso organi vitali, i medici hanno suturato agevolmente la ferita dell’uomo, un richiedente asilo che abita in via Torino. I carabinieri del comando provinciale si sono recati sul posto per analizzare la ... Leggi su anteprima24

