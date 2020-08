Non sapeva di avere dei processi, scarcerato e condanne annullate a Milano (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - Non c'è la “prova certa” che sapesse che erano in corso due processi conclusi con altrettante condanne a suo carico, per tentata rapina e resistenza. Per questo, anche sulla base di una sentenza della Cassazione le cui motivazioni sono state depositate il 17 agosto, i due verdetti sono stati annullati dalla Corte d'Appello di Milano e lui è stato scarcerato. Protagonista della vicenda un uomo di 48 anni, recluso nel carcere di San Vittore e affetto, in base a una perizia, da una malattia psichiatrica. “Senza la sospensione delle sentenze - spiega l'avvocato dell'uomo, Antonella Calcaterra - non avrebbe potuto essere curato in una residenza sanitaria, come accadrà ora, perché l'esecuzione della pena definitiva avrebbe prevalso sulla sua cura”. ... Leggi su agi

Buongiorno direttore, Le scrivo perché mi sono ritrovata in una situazione che non so se descrivere più’ paradossale o più’ grottesca. Non essendo presenti restrizioni mi sono recata con mio figlio e ...

Pignasecca, cosa sapere sulla caratteristica via di Napoli

Pignasecca è la caratteristica zona dei mercatini napoletani dove si respira tutta l'aria della quotidianità partenopea, con i suoi riti e le sue abitudini. Sorge a ridosso della centralissima via Tol ...

