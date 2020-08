Meteo prossime due settimane: cattivo peggioramento inizio Autunno (Di martedì 25 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Possiamo iniziare a sciogliere la prognosi: l’Autunno sta per battere un primo colpo. Le proiezioni Meteo climatiche per la prima settimana di settembre restano orientate verso un peggioramento particolarmente profondo e duraturo, un peggioramento che segnerà l’avvio della stagione autunnale. Intendiamoci, l’Estate non è ancora terminata e nel mese di settembre potrebbero ripresentarsi ondate di caldo consistenti. Tuttavia, carte alla mano, la linearità mantenuta dai modelli matematici di previsione non può essere sottovalutata, soprattutto non possiamo sottovalutare il profondo cambiamento barico che sta coinvolgendo l’Europa centro settentrionale. L’affermazione di un’ampia struttura ... Leggi su meteogiornale

