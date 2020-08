Messi al Barcellona: vado via gratis (Di martedì 25 agosto 2020) Lionel Messi ha annunciato al Barcellona che intende lasciare il club, ma la cosa più clamorosa è che intende farlo gratis: lo riferisce il media argentino TycSports, dopo che il quotidiano Olè aveva annunciato per la giornata la decisione definitiva del numero 10. Messi avrebbe inviato un burofax, un messaggio certificato, riferendo di avvalersi della clausola che lo svincola a parametro zero a fine stagione. I legali del Barca sostengono però che la clausola scadeva il 10 giugno Leggi su huffingtonpost

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina TyC, Messi avrebbe ufficialmente comunicato al Barcellona la sua volontà di esercita… - tancredipalmeri : BOMBA! (3) Messi non si recherà più agli allenamenti del Barcellona, secondo la radio spagnola Onda Cero - tancredipalmeri : Jorge Messi stamattina in un colloquio telefonico con il presidente del Barcellona Bartomeu ha comunicato che suo f… - LLPI4_ : RT @marifcinter: Il Barcellona conferma di aver ricevuto una richiesta da parte di Messi di esercitare la clausola per la rescissione unila… - iuiu87 : RT @StefanoFioriU2: Il #ManCity, umanamente dispiaciuto (anche se incolpevole) della simpatica burla David Silva, acquista #Messi dal #Barc… -