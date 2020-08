Maldini conferma: “Ci piace Bakayoko, trattativa in corso” (Di martedì 25 agosto 2020) Paolo Maldini parla nella conferenza di presentazione della nuova stagione rossonera, ai microfoni di Milan TV confermando la trattativa di mercato riguardo Bakayoko, come vi avevamo già annunciato nei giorni scorsi: “La trattativa c’è, il giocatore lo conosciamo ed è uno dei nostri obiettivi. Dobbiamo ancora studiare le modalità di trasferimento”. Foto: Sito Ufficiale Milan L'articolo Maldini conferma: “Ci piace Bakayoko, trattativa in corso” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La stagione ha preso il via oggi con il raduno della squadra. Per l'occasione hanno parlato Gazidis, Maldini e Massara in conferenza. Tra i temi trattati anche il rinnovo di Donnarumma: "È un problema ...

Il Milan attenderà Zlatan Ibrahimovic, ma intanto sta preparando un piano B in caso di rifiuto da parte della punta svedese. Lo ha messo in chiaro il direttore tecnico Paolo Maldini, che ha parlato in ...

La stagione ha preso il via oggi con il raduno della squadra. Per l'occasione hanno parlato Gazidis, Maldini e Massara in conferenza. Tra i temi trattati anche il rinnovo di Donnarumma: "È un problema ...