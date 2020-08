Il Governo pronto ad impugnare l’ordinanza di Musumeci: “C’è dietro Matteo Salvini” (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo l’ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci, il Governo parte per la linea dura. A breve il Consiglio dei Ministri si riunirà per l’impugnazione. È durato poco il tentativo di dialogo tra il Governo e la Regione Sicilia, dopo che il presidente Nello Musumeci ha varato una ordinanza che decreta l’espulsione di tutti i … L'articolo Il Governo pronto ad impugnare l’ordinanza di Musumeci: “C’è dietro Matteo Salvini” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LegaSalvini : ++ #SALVINI È PRONTO A DENUNCIARE IL GOVERNO PER FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ED EPIDEMIA ++ - ManfrediGuttad2 : RT @IlPrimatoN: Ultimatum al governo scaduto, Musumeci inizia dall'hotspot di Pozzallo: 'Sono io l'autorità sanitaria in Sicilia' https://… - SeratEnrico : RT @IlPrimatoN: Ultimatum al governo scaduto, Musumeci inizia dall'hotspot di Pozzallo: 'Sono io l'autorità sanitaria in Sicilia' https://… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Ultimatum al governo scaduto, Musumeci inizia dall'hotspot di Pozzallo: 'Sono io l'autorità sanitaria in Sicilia' https://… - carsic64 : RT @IlPrimatoN: Ultimatum al governo scaduto, Musumeci inizia dall'hotspot di Pozzallo: 'Sono io l'autorità sanitaria in Sicilia' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo pronto Tunisia, pronto un governo di tecnici - Ultima Ora Agenzia ANSA Tunisia, pronto un governo di tecnici

(ANSA) - TUNISI, 25 AGO - Fedele alle promesse, il premier incaricato tunisino Hichem Mechichi ha presentato in tarda serata al presidente della Repubblica Kais Saied, nell'ultimo giorno utile concess ...

Migranti, la Sicilia accelera. Spunta la circolare "urgente"

Una circolare "urgentissima" per l'esecuzione dell'ordinanza di Nello Musumeci è stata firmata da Ruggero Razza: l'assessore alla Salute l'ha indirizzata alle Aziende sanitarie proviciali e alla prefe ...

(ANSA) - TUNISI, 25 AGO - Fedele alle promesse, il premier incaricato tunisino Hichem Mechichi ha presentato in tarda serata al presidente della Repubblica Kais Saied, nell'ultimo giorno utile concess ...Una circolare "urgentissima" per l'esecuzione dell'ordinanza di Nello Musumeci è stata firmata da Ruggero Razza: l'assessore alla Salute l'ha indirizzata alle Aziende sanitarie proviciali e alla prefe ...