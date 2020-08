Il Festival di Berlino cede al diktat Lgbt: via le categorie “miglior attore” e “migliore attrice” (Di martedì 25 agosto 2020) Berlino, 25 ago – Il tritacarne del politicamente corretto fa polpette di una nuova vittima. Questa volta a farne le spese è nientemeno che la cerimonia di premiazione del Festival del Cinema di Berlino. Rende infatti noto la Berlinale di aver riorganizzato completamente i premi che vengono assegnati dalla Giuria Internazionale per i film in concorso. La svolta, «epocale», consiste nel far scomparire la dizione di «miglior attore» e di «miglior attrice». Saranno quindi sostituite da una unica formula, rispettosa della neutralità di genere. Il cinema e il mondo dello spettacolo naturalmente ci hanno già abituato al meglio – o al peggio, dipende dai punti di vista – sul delicato crinale del lagnoso politicamente corretto. Del resto, come dimenticare la ... Leggi su ilprimatonazionale

Corriere : Festival di Berlino, stop a miglior attore e attrice: nasce il premio gender-neutral - ilpost : Dal 2021 il Festival del cinema di Berlino assegnerà premi «alla miglior interpretazione protagonista» senza distin… - _______unagi : RT @ilpost: Dal 2021 il Festival del cinema di Berlino assegnerà premi «alla miglior interpretazione protagonista» senza distinzioni di gen… - AgCultNews : Cinema, Orrico: Bene Festival Berlino su premi gender-neutral @_MiBACT @AnnaLauraOrrico @berlinale - dalka9 : Dal 2021 il Festival del cinema di Berlino assegnerà premi «alla miglior interpretazione protagonista» senza distin… -