Icardi, che schiaffo all’Inter: “la decisione di venire al PSG è stata la migliore della mia vita” (Di martedì 25 agosto 2020) Un anno fa Mauro Icardi si trasferiva al Paris Saint-Germain, lasciando l’Inter dopo un rapporto fatto di amore e odio. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesA distanza di dodici mesi, tre trofei conquistati e una finale di Champions League persa, l’argentino ha fatto il bilancio di questa stagione, rifilando sui social indirettamente uno schiaffo al club nerazzurro: “un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire… oggi un anno dopo eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo realizzato e per quello che continueremo a costruire da qui in avanti. Non ho parole per ringraziare per tutto l’affetto che mi hanno riservato e per aver preso questa decisione un anno fa… oggi la miglior decisione ... Leggi su sportfair

