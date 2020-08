GF Vip: Elisabetta Gregoraci “Ecco quello che mi aspetto” (Di martedì 25 agosto 2020) In un’intervista a “Chi” la conduttrice Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, ha confermato la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip 5”, su Canale 5 dal 14 settembre. Ha spiegato la Gregoraci: “È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po’ dʼevasione”. Pronta per la sfida e… per un nuovo amore! È ufficiale. Elisabetta Gregoraci entrerà nella casa più spiata d’Italia, quellaArticolo completo: GF Vip: Elisabetta Gregoraci “Ecco quello che mi aspetto” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

AnnamariaTortor : Elisabetta Gregoraci conferma la sua presenza al GF Vip… ma con la disapprovazione di #Briatore - - StraNotizie : Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Entro da single”, nel mentre il suo ex marito è ricoverato per Covid-… - leggoit : Grande fratello vip, Elisabetta Gregoraci: «Entro nella casa per mettermi a nudo, non escludo di innamorarmi» - FilmNewsItaly : Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: 'Mi metterò a nudo' - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: “Entro da single”, nel mentre il suo ex marito è ricoverato per Covid-… -