Djokovic soffre ma avanza: «Il collo mi ha dato fastidio»
Nole, nel primo match ufficiale post emergenza sanitaria, ha sconfitto Berankis. Bene Murray, out Zverev e Thiem

NEW YORK - L'atteso ritorno in campo di Novak Djokovic - al primo match ufficiale dopo lo stop per pandemia e le mille polemiche dell'Adria Tour -, è sfociato in un successo in due set nel secondo tur ...Esordio sofferto per Matteo Berrettini al "Western and Southern Open" (Atp Masters 1000, 4.674.780 dollari di montepremi), che quest’anno eccezionalmente a causa della pandemia si sta disputando sui c ...