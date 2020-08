Covid in Campania, altri 116 contagiati in 24 ore: 30 di rientro dalle vacanze in Sardegna (Di martedì 25 agosto 2020) altri 116 contagiati in Campania, 22 in meno rispetto a due giorni fa ma con 1.003 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dallunità... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Quando ripartono le scuole regione per regione

Ritarda di qualche giorno invece il Friuli Venezia Giulia, che riaprirà i cancelli a partire dal 16 settembre. In coda la Sardegna, dove la campanella suonerà a partire dal 22 settembre e la Calabria ...

Scuola, Conte commissaria la Azzolina. Palazzo Chigi crea cabina di regia. C’è l’altolà ai governatori

«Per il governo far riaprire la scuola è un imperativo categorico. Non sono ammessi errori di alcun tipo. Dobbiamo essere assolutamente preparati. L’anno scolastico deve ripartire come stabilito. E de ...

