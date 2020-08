Coronaviurs, la pandemia sta rallentando nel mondo: i dati dell’Oms regalano speranza (Di martedì 25 agosto 2020) Piccole buone notizie dall’Oms. La pandemia da coronavirus sta infatti rallentando nel mondo, secondo gli ultimi dati settimanali raccolti dall’Organizzazione mondiale della sanità. La pandemia sta rallentando specialmente nel continente americano, dove il calo di casi confermati è stato dell’11,35% (in Europa dello 0,9% e in Africa dell’8,4%). Andando a vedere i dati in tutto … L'articolo Coronaviurs, la pandemia sta rallentando nel mondo: i dati dell’Oms regalano speranza NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

