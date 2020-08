Coronavirus mondo, Spagna quasi 2.500 casi in 24 ore. Striscia di Gaza in lockdown (Di martedì 25 agosto 2020) Corre senza fermarsi la pandemia da Coronavirus . Non solo nel nostro Paese, dove la curva epidemica negli ultimi giorni si aggira attorno al tetto dei mille positivi , ma anche nel resto del mondo . ... Leggi su quotidiano

L’appuntamento è per domenica 30 e lunedì 31 agosto e martedì primo settembre, con apertura dalle 9 del mattino a mezzanotte PADOVA. Prato della Valle torna ad animarsi con i colori e i sapori dell’Eu ...

Coronavirus, nel Lazio 143 nuovi casi: il 52% link di rientro -2-

Roma, 25 ago. (askanews) - In particolare, in base alla rilevazione sul territorio dei nuovi casi, nella Asl Roma 1 sono 51 i casi nelle ultime 24h e di questi quarantacinque sono di rientro, quaranta ...

