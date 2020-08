Chanel Totti su Gente, parla Aurora Ramazzotti: “Nel mio caso nessuno intervenne ma bisogna indignarsi. Ho sofferto molto” (Di martedì 25 agosto 2020) Chanel Totti fotografata e messa in copertina sul settimanale Gente, la faccia blurata, il fondoschiena a vista. E il paragone con la madre. Immagine che hanno suscitato reazioni e la segnalazione al collegio di disciplina della direttrice del giornale, Monica Mosca. Il Garante della privacy ha diffuso una nota per ricordare ai mezzi di informazione la responsabilità di tutela dei minori. E oggi è intervenuta Aurora Ramazzotti. Lo ha fatto dopo un tweet di Selvaggia Lucarelli che lei stessa riporta in una Instagram story e che commenta: “Non erano tempi di social per questo “nessuno fiatò”. Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi oggi una cosa sbagliata. Questa cosa, come ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - MichelaMarzano : Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battagli… - StraNotizie : Selvaggia Lucarelli: “Chanel Totti come Aurora Ramazzotti”, la replica della figlia di Michelle Hunziker - erregi69 : Chanel Totti in bikini, il Garante della privacy: “Mezzi di informazione tutelino i minori”. Moige: “Inaccettabile… - FQMagazineit : Chanel Totti su Gente, parla Aurora Ramazzotti: “Nel mio caso nessuno intervenne ma bisogna indignarsi. Ho sofferto… -