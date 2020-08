Calciomercato serie C, scambio Di Chiara-Corazza tra Reggina e Perugia (Di martedì 25 agosto 2020) : le due società trattano, ore decisive per la chiusura Proseguono le trattative di mercato nella terza serie. La Reggina e il Perugia – secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com – stanno trattando per lo scambio Corazza-Di Chiara. In Umbria andrebbe l’attaccante Simone Corazza, protagonista della promozione in serie B dei calabresi, mentre il percorso inverso verrebbe fatto da Gianluca Di Chiara. Al momento si tratta, saranno ore decisive per la chiusura dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #KimMinJae, un #mostro coreano per la #Lazio: somiglia a #VanDijk e litiga coi cinesi - Gazzetta_it : #calciomercato #juve #Higuain verso l’addio, risoluzione più vicina. Nove uomini in sospeso: se arriva un’offerta..… - Gazzetta_it : #calciomercato #Cina #Inter, #Suning e l’ok di #Pechino: così #Messi diventa un affare... di Stato - sportli26181512 : Serie A, la partenza non è a rischio ma sarà a porte chiuse. I tamponi e le riaperture graduali i prossimi nodi da… - paolo1672 : Settembre, un mese caldo tra inizio Serie A, calciomercato e colpi di scena.... Tanti! Sempre con serenità e puro d… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Serie A: tutti gli affari UFFICIALI Calciomercato.com Calciomercato serie C, scambio Di Chiara-Corazza tra Reggina e Perugia

: le due società trattano, ore decisive per la chiusura Proseguono le trattative di mercato nella terza serie. La Reggina e il Perugia – secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com ...

Ascoli Calcio: chi sostituirà l’allenatore Dionigi? I nomi per la panchina bianconera

Ascoli Calcio: in attesa della rescissione del contratto con Davide Dionigi, ci si chiede chi possa sostituire l’ormai ex-allenatore bianconero. Il Patron del Picchio Massimo Pulcinelli, il Direttore ...

: le due società trattano, ore decisive per la chiusura Proseguono le trattative di mercato nella terza serie. La Reggina e il Perugia – secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com ...Ascoli Calcio: in attesa della rescissione del contratto con Davide Dionigi, ci si chiede chi possa sostituire l’ormai ex-allenatore bianconero. Il Patron del Picchio Massimo Pulcinelli, il Direttore ...