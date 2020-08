Calciomercato Juventus, possibile ritorno in attacco: Pirlo chiama l’ex bianconero (Di martedì 25 agosto 2020) Calciomercato Juventus – Sono giorni infatti bollenti per il mercato relativo all’acquisto di una prima punta che possa completare al meglio il tridente con Ronaldo e Dybala. Certo, c’è anche la posizione di Gonzalo Higuain da tenere in considerazione. E per questo motivo è possibile che in caso di partenza dell’argentino possa arrivare anche un altro attaccante. Indispensabile da avere in rosa per un club che vuole farsi strada in Italia e in Europa. Calciomercato Juventus, Moise Kean nel mirino Secondo “Tuttosport” infatti la formazione bianconera potrebbe riaccogliere in rosa Moise Kean, che nella passata estate fu ceduto all’Everton per 27.5 milioni di euro. Tuttavia il giovane attaccante classe 2000 in Inghilterra non è ... Leggi su juvedipendenza

