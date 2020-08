Briatore ricoverato al San Raffaele, quali sono le sue reali condizioni? (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore, l’imprenditore del locale Billionaire, si trova attualmente ricoverato presso il San Raffaele di Milano dalla giornata di ieri dopo aver contratto il coronavirus. Come hanno riportano diverse fonti, tra cui l’espresso, le sue condizioni sembravano serie e destavano preoccupazione. Tuttavia, il Billionaire fa sapere che le condizioni sono invece “stabili e buone” e non si trova in terapia intensiva, ma in isolamento nel reparto solventi. L’imprenditore è stato condotto all’Ircss di via Olgettina dopo aver manifestato dei sintomi. Le condizioni di salute di Flavio Briatore Secondo il sito Dagospia, Briatore avrebbe scoperto già domenica di avere la febbre a 38,5. ... Leggi su quotidianpost

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - marvinicio : RT @CesareSacchetti: La fake news che dava Briatore ricoverato in 'condizioni serie' al San Raffaele per il Covid si è già sgonfiata. Briat… - GiancarloGarci6 : RT @Darktiv: Flavio #Briatore ricoverato in gravi condizioni per #COVID19, le sue condizioni sarebbero serie #BILLIONAIRE -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore ricoverato Covid - L'Espresso, Flavio Briatore ricoverato in gravi condizioni La7 Chiuso per Covid il ristorante Cipriani di Briatore a Montecarlo

Il ristorante Cipriani di Montecarlo, di proprietà di Flavio Briatore, è stato chiuso a scopo precauzionale per il rischio di contagi da Covid. Una scelta dettata dal fatto che un membro del personale ...

(di Luca Laviola) (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Stavolta i tamponi sono oltre 72 mila

coronavirus continuano a calare in Italia per la seconda giornata di fila. Se ne registrano 878 con 4 morti (questi ultimi lo stesso numero di lunedì). Ma i dati giornalieri dicono solo una parte dell ...

Il ristorante Cipriani di Montecarlo, di proprietà di Flavio Briatore, è stato chiuso a scopo precauzionale per il rischio di contagi da Covid. Una scelta dettata dal fatto che un membro del personale ...coronavirus continuano a calare in Italia per la seconda giornata di fila. Se ne registrano 878 con 4 morti (questi ultimi lo stesso numero di lunedì). Ma i dati giornalieri dicono solo una parte dell ...