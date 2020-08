Bologna. Autostazione in prima linea per lo screening del coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Il sistema di screening bolognese per la prevenzione della diffusione del coronavirus si arricchisce di un nuovo punto in centro città. Sarà operativo da domani, 26 agosto, all’interno dell’Autostazione di Bologna il nuovo punto dell’Azienda Usl di Bologna per effettuare tamponi ai viaggiatori che arrivano in città dall’estero, attraverso i vettori del trasporto pubblico su gomma e con altri mezzi. Un’apposita segnaletica guiderà i viaggiatori che vorranno sottoporsi a tampone, dal piazzale degli arrivi fino al presidio sanitario, uno spazio scelto per la sua posizione strategica all’interno dell’Autostazione e per la sua particolare conformazione logistica, che permetterà agli operatori di svolgere ... Leggi su laprimapagina

Laprimapagina : #Bologna Autostazione in prima linea per lo screening del coronavirus - blacklotvss : @Giovann_o @fartekho Semplicemente da noi a Bologna sono cose molto diverse. Da noi per i pullman abbiamo addirittu… - CatelliRossella : Bologna, tamponi al via anche in autostazione - LIDAMUGNAI : RT @rep_bologna: Bologna, tamponi al via anche in autostazione [di ALBERTO DE PASQUALE] [aggiornamento delle 07:41] - ChiaraCiv : Bologna, tamponi al via anche in autostazione -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Autostazione Bologna, tamponi al via anche in autostazione La Repubblica Bologna, 40enne sbanda in curva in moto e sbatte contro il muro: ricoverato al Maggiore

Incidente nella notte a Sasso Marconi, nel Bolognese. Un motociclista italiano di 40 anni, in sella a una Yamaha 600, nel percorrere una curva sulla strada statale 64 – Porrettana, all’altezza di via ...

Da Bologna a Palermo con 23 ovuli di eroina nello stomaco: arrestato nigeriano

Da Bologna a Palermo con la droga nello stomaco. I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, in collaborazione con le unità cinofile della Compagnia di Punta Raisi, hanno ...

Incidente nella notte a Sasso Marconi, nel Bolognese. Un motociclista italiano di 40 anni, in sella a una Yamaha 600, nel percorrere una curva sulla strada statale 64 – Porrettana, all’altezza di via ...Da Bologna a Palermo con la droga nello stomaco. I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, in collaborazione con le unità cinofile della Compagnia di Punta Raisi, hanno ...