Ristoranti e negozi dei centri storici | in arrivo nuovi contributi a fondo perduto

Il decreto Agosto prevede nuovi contributi a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per le attività commerciali dei centri storici. Per i ristoratori che abbiano registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai 3/4 rispetto a quello dei mesi da marzo a giugno 2019, viene previsto un contributo per l'acquisto di prodotti alimentari. Ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici con elevata presenza turistica, il contributo spetta, invece, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi ...

Busto, negozi etnici nel mirino. Rogora: «Degrado e schiamazzi. Adesso basta»

BUSTO ARSIZIO – Giro di vite e controlli a tappeto in tutti i negozi etnici della città. Dopo il caso di degrado di via Marco Polo, denunciato dai residenti, ad annunciare l’imminente intervento della ...

