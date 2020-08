Omicidio Elisa Pomarelli, un anno dopo: che fine ha fatto Massimo Sebastiani (Di lunedì 24 agosto 2020) Un anno fa, a Piacenza, la giovane Elisa Pomarelli veniva uccisa da Massimo Sebastiani, suo amico e confidente. Lei provava per lui affetto ed amicizia: lui era convinto che, prima o poi, lei sarebbe stata la sua fidanzata. Davanti all’ultimo, netto rifiuto di lei, lui aveva perso la testa e l’aveva uccisa. Massimo Sebastiani, ora in carcere, è l’ennesimo uomo che non si è rassegnato al rifiuto di una donna ed ha deciso che lei doveva essere sua o di nessun altro. Visti per l’ultima volta a pranzo insieme Il 25 agosto 2019 Massimo Sebastiani ed Elisa sono stati a pranzo insieme. L’ultima persona a vedere Elisa viva, infatti, è un ristoratore: ... Leggi su thesocialpost

EugenioBerto70 : Omicidio Elisa: lunedì lutto cittadino a Piacenza - CorriereQ : Omicidio Elisa: lunedì lutto cittadino a Piacenza - news_bologna : Omicidio Elisa: lunedì lutto cittadino a Piacenza - 24emilia : Omicidio Elisa Pomarelli, lunedì 24 agosto lutto cittadino a #Piacenza in concomitanza con le esequie… - Ansa_ER : Omicidio Elisa: lunedì lutto cittadino a Piacenza. Quando ci sarà funerale della ragazza uccisa un anno fa #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Elisa Omicidio Elisa: lunedì lutto cittadino a Piacenza Agenzia ANSA Lunedì i funerali di Elisa Pomarelli, lutto cittadino a Piacenza

Saranno celebrati domani (lunedì 24 agosto), ad un anno dalla morte, i funerali di Elisa Pomarelli la ragazza piacentina di 28 anni uccisa il 25 agosto del 2019. Le esequie saranno celebrate alle ore ...

Domani i funerali di Elisa Pomarelli. La lettera della sorella Debora

A un anno dalla sua tragica scomparsa, domani Elisa Pomarelli troverà finalmente pace. Sono infatti in programma (ore 16) nella chiesa di Borgotrebbia i funerali della ragazza uccisa da Massimo Sebast ...

Saranno celebrati domani (lunedì 24 agosto), ad un anno dalla morte, i funerali di Elisa Pomarelli la ragazza piacentina di 28 anni uccisa il 25 agosto del 2019. Le esequie saranno celebrate alle ore ...A un anno dalla sua tragica scomparsa, domani Elisa Pomarelli troverà finalmente pace. Sono infatti in programma (ore 16) nella chiesa di Borgotrebbia i funerali della ragazza uccisa da Massimo Sebast ...