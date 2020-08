Nubifragio a Verona, strade allagate e auto sommerse. Zaia: “Stato d’emergenza” | VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Un violento Nubifragio si è abbattuto sulle province di Verona, Vicenza e Padova nel pomeriggio di domenica 23 agosto, provocando pesanti danni e disagi. A Verona l’acqua ha raggiunto livelli allarmanti, con persone che sono riuscite a mettersi in salvo con difficoltà mentre l’acqua sommergeva la strada, diventata un fiume. Diversi alberi sono stati sradicati e la grandine ha riempito le strade bloccando le automobili. “In 10 minuti sulla città scaligera si è abbattuta una furia mai vista che ha causato gravissimi danni”, ha dichiarato il sindaco Federico Sboarina. A essere interessati sono stati il centro storico, il quartiere residenziale di Borgo Trento fino a Veronetta, colpito da nubifragi già nelle scorse settimane. Disagi sono ... Leggi su tpi

