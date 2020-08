Miracolo in piscina: bimbo cade in acqua, lo salva l’amichetto di 3 anni (video) (Di lunedì 24 agosto 2020) Un piccolo, grande Miracolo. E’ accaduto in Brasile, dove le telecamere di una piscina hanno documentato un incredibile salvataggio di un bambino, caduto in acqua, da parte dell’amichetto che era con lui sul bordo vasca. Un amichetto di tre anni… La mamma di Arthur, il bambino che ha effettuato il salvataggio, Poliana Console de Oliveira , ha postato il video su Fb, dando questa motivazione. “Questo video serve da avviso per chi ha una piscina in casa e dei bambini. Grazie a Dio il finale è felice, perché Dio ha mandato sulla terra mio figlio, il mio piccolo Arthur, un vero eroe!!! Eroe della vita reale, il mio orgoglio. Arthur ha salvato la vita del suo ... Leggi su secoloditalia

