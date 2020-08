Mihajlovic positivo al Covid-19. Calcio italiano in ansia (Di lunedì 24 agosto 2020) La notizia ha gettato nello sconforto non solo Bologna, ma anche l’intero calcio italiano. Sinisa Mihajlovic è positivo al Coronavirus. L’allenatore serbo, rientrato venerdì a Bologna da una vacanza in Sardegna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. La sua condizione di paziente che ha combattuto la leucemia rende tutta la situazione assai delicata. Mihajlovic è risultato asintomatico per cui vi è la motivata speranza che se non si sviluppano sintomi nei primi giorni il decorso procede senza intoppi. Le ore che passano giocano a suo favore. Il Bologna ha effettuato i tamponi su tutti i giocatori della prima squadra e suo compimenti dello staff: sono risultati tutti negativi. Leggi su vanityfair

