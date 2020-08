Katia Ricciarelli sta male e si vede, a Io e Te le sue emozioni evidenziate da Diaco (Di lunedì 24 agosto 2020) Cosa è successo a Katia Ricciarelli, perché oggi nello studio di Io e Te una domanda e uno sguardo di Pierluigi Diaco l’hanno emozionata così tanto? Dopo la lunga intervista di Diaco al grande Mogol arriva lo spazio in cui è Katia Ricciarelli la protagonista, dopo l’angolo della posta racconta anche oggi in modo semplice della musica lirica, del finale della Norma di Bellini. Ricorda che è morto a soli 30 anni, che la sua scomparsa così precoce ci ha privato di chissà quali altre grandi opere. “Che emozioni” commenta l’artista dopo l’ascolto del finale di un’opera che non può non coinvolgere ma la Ricciarelli ha qualcosa che la fa star ... Leggi su ultimenotizieflash

Ricciarelli, emozioni tra note e fiori

Sold out per il concerto di Katia Ricciarelli in abbazia, a Badia. Erano 190 i posti disponibili su prenotazione e chi è arrivato senza biglietto seppur a malincuore è rimasto fuori. Sul palco anche i ...

