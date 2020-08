“Il nubifragio? Colpa dei veronesi fascisti”. Delirante post del giornalista di “Repubblica” Berizzi (Di lunedì 24 agosto 2020) Il nubifragio che ha messo in ginocchio i veronesi”? Frutto del karma causato dai loro concittadini ”nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio”. Polemiche social dopo il tweet postato oggi dall’inviato di ‘Repubblica’ Paolo Berizzi che su twitter, sotto una foto che ritrae un marciapiede ricoperto di ghiaccio scrive: ”Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma”. Indignata Giorgia Meloni che postando il tweet del giornalista sul suo profilo twitter ... Leggi su secoloditalia

rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - riccardo_fra : Il Governo è al fianco della città di #Verona e delle popolazioni colpite dal nubifragio. Ancora una volta il Nord… - zaiapresidente : ???? Le mie prime impressioni dopo il sopralluogo che sto compiendo a #Verona, nelle aree colpite dal violentissimo… - Fedex546 : RT @GagliardoneS: Così i cittadini Veronesi, oltre al nubifragio, hanno dovuto sorbirsi ANCHE le cazzate di uno SCIROCCATO DOC, quale il 'g… - roeroelectric : Coldiretti: milioni di euro di danni per il nubifragio in Veneto #EnergiaAmbiente -

Ultime Notizie dalla rete : “Il nubifragio Meteo Mantova: discreto domenica, bel tempo lunedì, discreto martedì 3bmeteo