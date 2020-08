Il Chlesea cala il tris: dopo Ziyech e Werner ecco Kai Havertz (Di lunedì 24 agosto 2020) Neanche il tempo di cominciare che il Chelsea si candida prepotentemente al ruolo di regina del mercato. Infatti dopo gli arrivi già ufficiali di Ziyech e Werner, i londinesi piazzano il colpo Kai Havertz. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, l’affare è in dirittura d’arrivo e sarà definito nelle prossime ore. Si preannuncia un’estate calda dalle zone di Stamford Bridge, con il patron Roman Abrahmovic che non sta badando a spese pur di regalare al tecnico Frank Lampard una rosa di prim’ordine che possa tornare a primeggiare in Inghilterra e in Europa. dopo un lungo tira e molla durato svariati mesi, arriva quindi il lieto fine alla trattativa per Kai Havertz. Infatti il Bayer Leverkusen proprietario del ... Leggi su sport.periodicodaily

