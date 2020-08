Francesco Totti è una furia, sua figlia Chanel diventa oggetto da copertina (Di lunedì 24 agosto 2020) Francesco Totti è una vera furia, lui e Ilary Blasi intervengono in forma congiunta contro un noto settimanale in difesa della figlia Chanel, finita con il lato B in mostra in copertina. Francesco Totti, Fonte foto: Instagram (@FrancescoTotti)Due giorni fa la copertina di Gente è stata dedicata alle vacanze di Francesco Totti e famiglia e in particolare con Chanel, la secondogenita nata dal matrimonio con Ilary Blasi. La copertina ha fatto immediatamente storcere il naso ai più, la figlia di Totti è infatti ritratta con il volto oscurato e il lato b in ... Leggi su chenews

Francesco Totti, scommesse: è a un passo dal ritorno alla Roma Corriere dell'Umbria Ilary Blasi e Totti contro "Gente" per la copertina di Chanel

