Federico Fashion Style positivo al coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) "Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me... ho contratto il COVID-19". Ad annunciarlo su Instagram è il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style. Federico Lauri - questo il nome all'anagrafe del protagonista de Il Salone Delle Meraviglie su Real Time - ha spiegato di aver "eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna". In Sardegna avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento, ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi, per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! ... Leggi su blogo

SaraB2409 : e adesso come faranno i vip senza la tinta da 2500 euro di Federico Fashion Style? la lista degli pseudo 'vip' pos… - meetmeintheblue : Federico fashion style ad aggiungersi alla lunga lista. Mamma mia quanto sono PIENA di tutta sta gente. Queste son… - sara76790319 : @stanamysmile Anche Federico fashion style...!! E ma le vacanze da vipponi in Sardegna non potevano aspettare ?????????????? ?? - filufilo : RT @Unf_Tweet: #covid19 #sardegna Federico Fashion Style ha il coronavirus: 'Ho strani sintomi'. Clienti preoccupate - toysblogit : Federico Fashion Style positivo al coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion Federico Fashion Style cerca donne in Sabina per il suo programma televisivo Il Messaggero Federico Fashion Style ha il coronavirus: “Ho strani sintomi”. Clienti preoccupate

Anche Federico Fashion Style ha contratto il coronavirus. Il parrucchiere si è sottoposto al test al rientro dalla Sardegna. Una volta arrivato a Roma ha scoperto di essere positivo al covid 19. L’ann ...

Coronavirus, Federico Fashion Style positivo: “Ho la febbre e dei sintomi stranissimi!”

Coronavirus, Federico Fashion Style positivo avvisa tutti i fan: "Ho la febbre e dei sintomi stranissimi!", il racconto lascia tutti senza parole Il Coronavirus ...

Anche Federico Fashion Style ha contratto il coronavirus. Il parrucchiere si è sottoposto al test al rientro dalla Sardegna. Una volta arrivato a Roma ha scoperto di essere positivo al covid 19. L’ann ...Coronavirus, Federico Fashion Style positivo avvisa tutti i fan: "Ho la febbre e dei sintomi stranissimi!", il racconto lascia tutti senza parole Il Coronavirus ...