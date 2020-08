Federica Panicucci: "Sono secchiona, ma quella volta in tv con Adriano stavo per scappare" - (Di lunedì 24 agosto 2020) Laura Rio La conduttrice al dodicesimo anno di Mattino Cinque: «Con Celentano fui presa dal panico» Impeccabile, sorriso smagliante e capelli dorati: al mare in Toscana e in Puglia da dove posta foto in splendida forma e, d'inverno, in tv alle otto e mezza a Mattino Cinque. Così professionale da apparire algida, una bionda macchina da guerra, non si direbbe che Federica Panicucci abbia mai temuto la televisione. Sembra esserci nata e cresciuta. In effetti aveva appena preso la maturità quando ha debuttato nel più difficile dei programmi: l'ultima stagione di Portobello, quella del «Dunque, dove eravamo rimasti?» di Enzo Tortora, tornato in video nel 1987 dopo l'arresto e il calvario giudiziario. Era stata scelta tra duecento aspiranti come telefonista. Doveva dire poche parole, ma ... Leggi su ilgiornale

