Elezioni, Salvini domani a Napoli. Tour di 12 tappe in Campania (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Parte domani da Napoli il Tour di Matteo Salvini in Campania per sostenere il candidato del centrodestra Stefano Caldoro alle regionali. A fine giugno il blitz a Mondragone, nei giorni del focolaio nel comune casertano, dove al grido di “Sciacallo” venne duramente contestato al punto di dover annullare il comizio. Il leader della Lega ritorna ora con una due giorni di 12 tappe che inizierà al carcere di Secondigliano e continuerà in provincia per sostenere anche tutti i candidati della Lega alle amministrative. Ecco tutte le tappe: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

