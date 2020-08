Dal Cts la conferma: sui bus resta il metro di distanza. Intanto il governo si ricompatta sulla scuola (Di lunedì 24 agosto 2020) Tira dritto senza rilasciare dichiarazioni la ministra Lucia Azzolina dopo il vertice del tardo pomeriggio a Palazzo Chigi di oggi, 24 agosto, conclusosi alle 19. È stato un tavolo di governo prettamente ricognitivo, comunicano dal ministero dell’Istruzione, in cui ogni parte ha messo sul tavolo i propri punti e competenze in tema scuola. All’incontro, oltre a lei, erano presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro della salute Roberto Speranza, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Richiesto dalla ministra Azzolina a Conte, il vertice ha ricompattato e riallineato l’esecutivo sull’obiettivo di settembre, ormai alle ... Leggi su open.online

DavidBlack1980 : RT @CharlyMatt: Oggi il CTS ha detto che non si può derogare al distanziamento sui mezzi anche con la mascherina obbligatoria. Dal minister… - CharlyMatt : Oggi il CTS ha detto che non si può derogare al distanziamento sui mezzi anche con la mascherina obbligatoria. Dal… - infoitinterno : Dal Cts la conferma: sui bus resta il metro di distanza. Intanto il governo si ricompatta sulla scuola - Toni03890305 : Infatti sono costretti a testarlo in Messico e in Brasile (come dichiarato dal medico in questione) per la fase 2 e… - Vitruviano3 : @StaseraItalia @a_padellaro Padellaro, Galli e la comunicazione di regime.Un pennivendolo e un virologo non facente… -