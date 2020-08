Covid19 – Due autisti positivi, timore focolaio all’Atac (Di lunedì 24 agosto 2020) Covid19 – Due autisti positivi, timore focolaio all’Atac – Il timore di un nuovo focolaio fa tremare l’Atac dopo che due suoi autisti sono risultati positivi al nuovo Coronavirus. Uno dei due dipendenti è rientrato pochi giorni fa da una vacanza in Sardegna, evidentemente prima che la Regione attivasse i tamponi rapidi per chi ritorna dall’isola. L’altro, 58 anni, non avrebbe trascorso periodi fuori regione ed è attualmente ricoverato all’ospedale di Casalpalocco. Tutti gli autisti che hanno guidato le stesse linee dei due positivi, per un totale di quarantasette persone, sono stati posti in isolamento e sono in attesa di essere sottoposti a ... Leggi su romadailynews

ricpuglisi : Qui rappresento l'andamento dei pazienti in terapia intensiva in rapporto al numero di casi positivi per COVID19 1… - piersileri : La chiusura delle #discoteche è stata valutata la scelta migliore dal vertice Stato-Regioni secondo il principio di… - GiovanniToti : Alta la guardia, con prudenza ma con lucidità. Nelle terapie intensive in tutta la #Liguria da questa mattina c'è u… - intoccabile_l : RT @antonio_bordin: #Covid19, ci si può ammalare due volte. Quindi il #vaccino sul quale il governo italiano sta buttando una barca di sold… - LorenzoPratesi1 : RT @RegioneER: #Coronavirus. L'aggiornamento di oggi dalla #EmiliaRomagna: 116 nuovi positivi al #Covid19, di cui 57 asintomatici da contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 Due Covid19 - Due autisti positivi, timore focolaio all'Atac RomaDailyNews Virus: in Liguria 26 nuovi casi, due nel Savonese

Non accenna a diminuire il numero dei contagi in Liguria. Sono 34 i nuovi casi segnalati da Alisa in tutta la regione. Nell’Asl 2 del Savonese 9 degli 11 casi riscontrati sono da collegare al cluster ...

INIZIATA LA PREPARAZIONE ATLETICA DELL'EMMA VILLAS SIENA

L’avvio della nuova stagione sportiva è arrivato, dopo un lungo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. La squadra si ritrova ... di rivedersi dopo mesi di lontananza e al contempo i due, che ...

Non accenna a diminuire il numero dei contagi in Liguria. Sono 34 i nuovi casi segnalati da Alisa in tutta la regione. Nell’Asl 2 del Savonese 9 degli 11 casi riscontrati sono da collegare al cluster ...L’avvio della nuova stagione sportiva è arrivato, dopo un lungo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. La squadra si ritrova ... di rivedersi dopo mesi di lontananza e al contempo i due, che ...