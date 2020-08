Cosa sappiamo dell’asteroide che sfiorerà la Terra il 2 novembre (Di lunedì 24 agosto 2020) (Immagine: Getty Images)Nome in codice 2018VP1, noto anche come Election Day. Ma la politica non c’entra niente. Si tratta di un asteroide che il 2 novembre prossimo – vigilia delle presidenziali Usa, donde il soprannome – passerà molto vicino al nostro pianeta. Niente paura, però: la probabilità di un impatto con la Terra è estremamente bassa, più o meno pari allo 0,41%; anche dovesse colpirci, l’asteroide si disintegrerebbe a contatto con la nostra atmosfera, e dunque non potrebbe provocare alcun danno. 2018VP1 è stato scoperto nel 2018, quando era distante quasi mezzo milione di chilometri dal nostro pianeta. Ha un periodo orbitale di 2 anni terrestri, e quindi il suo ritorno nel 2020 è tutt’altro che inaspettato. Fa parte degli asteroidi di classe Apollo, i Near Earth ... Leggi su wired

Cosa sappiamo dell'asteroide che sfiorerà la Terra il 2 novembre

Nome in codice 2018VP1, noto anche come Election Day. Ma la politica non c'entra niente. Si tratta di un asteroide che il 2 novembre prossimo – vigilia delle

Cosa rischiano gli studenti ... Abbiamo aperto le discoteche e i cinema, facciamo andare la gente in treno e in aereo, ma non sappiamo ancora come portare i nostri figli in aula in sicurezza. La ...