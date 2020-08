Caso Viviana Parisi, la Procura fa chiarezza: “Nessuna ipotesi esclusa o privilegiata. Il corpo della 43enne ai piedi del traliccio già il 4 agosto” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Con riferimento alle indagini relative al decesso della Sig.ra Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello, la Procura della Repubblica di Patti sta proseguendo le indagini al fine di acquisire elementi di prova e riscontri, con riferimento ad ogni possibile dinamica dei fatti. Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa nei giorni scorsi, non è mai stata data, né avrebbe mai potuto essere espressa da questo Ufficio, alcuna indicazione di probabilità su ipotesi da escludere o privilegiare, nemmeno nel momento iniziale delle indagini“: è quanto chiarisce in una nota il Procuratore della Repubblica di Patti Angelo Vittorio Cavallo. “Le ricerche delle vittime, su tempistica e ... Leggi su meteoweb.eu

"In particolare - spiegano i due penalisti - chiediamo chiarimenti dal momento in cui Viviana ha avuto l'incidente stradale il 3 agosto fino a quando, cinque giorni dopo, è stato trovato il suo corpo ..."Stamattina abbiamo presentato alla procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Gioele, 4 anni" e su "eventuali ritardi nella ...