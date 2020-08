Call of Duty | Modern Warfare giocato con unabatteria? La genialità di un giocatore è un successo sui social

Call of Duty: Modern Warfare giocato con una...batteria? La genialità di un giocatore è un successo sui social (Di lunedì 24 agosto 2020) Uno streamer di Call of Duty su Twitch di nome DeanoBeano ha recentemente unito due delle sue passioni: Modern Warfare e la batteria. I risultati, come ci si aspetterebbe, sono stati esilaranti ma anche validi, tanto da diventare virale.DeanoBeano è uno streamer di Twitch che vive ad Ontario, Canada e che, durante la stesura di questo articolo, ha poco meno di 1.209 follower sulla piattaforma di streaming. Secondo la sua biografia su Twitch , "trasmette dirette con la batteria il lunedì, il mercoledì e il venerdì e con i videogiochi il martedì, il giovedì e il sabato".Tuttavia, le dirette recenti lo hanno visto combinare i due hobby, sostituendo un controller standard con un kit di batteria mentre stava giocando a Call of Duty: ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Uno streamer ha giocato a #CallOfDutyModernWarfare utilizzando una batteria. - GallazziManuel : RT @coditalianews: Ci siamo! Giveaway Gratuito di 2200 COD Points? Per festeggiare l'annuncio del nuovo Call of Duty, partecipa ora all'est… - RolexAlex_G : @Alfierener0 Okey.... ma c'era di mezzo un certo Call of Duty in entrambe le occasioni, non credo vogliano fare un… - carbonchh : RT @coditalianews: Ci siamo! Giveaway Gratuito di 2200 COD Points? Per festeggiare l'annuncio del nuovo Call of Duty, partecipa ora all'est… - nGhostt_ : RT @coditalianews: Ci siamo! Giveaway Gratuito di 2200 COD Points? Per festeggiare l'annuncio del nuovo Call of Duty, partecipa ora all'est… -