“Bella ciao”, tortellini e Sardine: Fico va alla Festa dell’Unità e studia da leader della sinistra (Di lunedì 24 agosto 2020) La terza carica dello Stato anche quest’anno ha scelto una passerella estiva non propriamente “super partes”, la Festa dell’Unità di Modena, tra tortellini, piadine comunisti e Sardine, quello del “vulcanico” Mattia Santori, fresco di figuraccia mondiale per un’agiografia nella quale viene descritto come un genio sensibile, forte e provvidenziale. Roberto Fico, presidente della Camera, sarà ospite alla Festa nazionale dell’Unità, a Modena, il 3 settembre, come già accaduto negli scorsi anni. Ma stavolta, con l’alleanza M5S-Pd in piena evoluzione e il movimento grillino in dissoluzione, secondo i bene informati per Fico quella passerella rappresenterebbe una sorta di ... Leggi su secoloditalia

