Bayern Monaco, Salihamidzic: «Lewandowski merita il Pallone d’oro» (Di lunedì 24 agosto 2020) Hasan Salihamidzic ha parlato della Champions League conquistata dal Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della conquista della Champions League. «Lewandowski per me merita il Pallone d’Oro. Non ci sono molti calciatori come lui al mondo. È un professionista esemplare, merita tutto il successo che sta ricevendo. È vero che la squadra lo ha aiutato molto a segnare, ma il suo contributo è stato fondamentale per vincere la Champions. Flick si sta già dimostrando uno dei migliori allenatori al mondo: ha fatto un grande lavoro da quando è tornato qui, mostrando subito grande empatia con lo ... Leggi su calcionews24

