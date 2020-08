Bayern, il ds: "Flick tra i migliori al mondo, Lewandowski è da pallone d'oro. Sulla Juve..." (Di lunedì 24 agosto 2020) Intervistato dalla redazione di ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco: “Flick si sta già dimostr ... Leggi su tuttonapoli

carlolaudisa : Lo strano destino del #Bayern in #Champions . Sette anni fa vinse il traghettatore #Heynckes , ora il debuttante… - MassimoCaputi : Con una rete di Coman il Bayern vince la Champions League e come nel 2012/13 ottiene il triplete. Nulla da fare per… - GoalItalia : Nel 2005 l'ultima esperienza da tecnico in capo Poi 15 anni da assistente: #Flick è la sorpresa numero del Bayern ?? - Giovac87 : RT @paolorossi1965: Non l'ha vinta con Ancelotti e #Guardiola, l'ha vinta con Heynckes e Flick (bravissimi entrambi). Il #Bayern dimostra c… - Luca_mira29 : RT @_ThousandN: Ancelotti Sagnol Heynckes Kovac Flick Dal 2017 ad oggi, il Bayern ha cambiato 5 allenatori. A dimostrazione che se hai in… -